Жителям Курской области поступают ложные звонки о скором захвате Курской АЭС — власти

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Курской области опровергли информацию об эвакуации и скором захвате Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Такие звонки — работа украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Украинские спецслужбы пытаются создать панику в Курской области. Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО», — говорится в сообщении.