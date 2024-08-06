Жителям Курской области поступают ложные звонки о скором захвате Курской АЭС — власти
17:00 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Курской области опровергли информацию об эвакуации и скором захвате Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Такие звонки — работа украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Украинские спецслужбы пытаются создать панику в Курской области. Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:32 06.08.2024
- Власти Нижнего Тагила отменили развлечения и фейерверк на Дне города после ЧП с домом
- 16:12 06.08.2024
- Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается — Горелкин
- 16:00 06.08.2024
- На западе Донецка предотвратили атаку украинского БПЛА на промышленный объект
- 15:32 06.08.2024
- Девушка погибла в результате утренней атаки ВСУ на Суджу Курской области
- 15:12 06.08.2024
- Украина могла трижды в современной истории обеспечить свою стабильность — Шойгу
- 15:00 06.08.2024
- Пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области — ФСБ
- 14:32 06.08.2024
- Киеву пора задуматься о стоимости «добрых услуг» Запада — Шойгу
- 14:12 06.08.2024
- В Приморье пропал с радаров частный самолет
- 14:00 06.08.2024
- Объем выдачи ипотеки в РФ упал вдвое в июле — исследование
- 13:32 06.08.2024
- За полгода 2024 г. из РФ выдворили больше таджикистанцев, чем за весь 2023 г.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать