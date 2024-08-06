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НОВОСТИ

Жителям Курской области поступают ложные звонки о скором захвате Курской АЭС — власти

17:00 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Курской области опровергли информацию об эвакуации и скором захвате Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Такие звонки — работа украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Украинские спецслужбы пытаются создать панику в Курской области. Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО», — говорится в сообщении.

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