Группа евреев-ортодоксов пыталась прорваться на военную базу возле Тель-Авива
17:12 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа евреев-ортодоксов, протестующих против воинского призыва, попыталась прорваться на территорию военной базы Тель-ха-Шомер в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, речь идет о десятках человек, они смогли попасть на территорию воинского мемориала, примыкающего к ограде базы. Стражи порядка оттеснили их оттуда.
«Вторжение на базы Армии обороны Израиля является серьезным преступлением и противоречит закону. Армия обороны Израиля осуждает подобное агрессивное поведение», — говорится в заявлении.
Ортодоксы с самого утра протестовали возле базы против начала призыва в армию учащихся ешив (религиозных школ). Ранее полиция объявила митинг несанкционированным и задержала семь человек за нарушение общественного порядка.
Ультрарелигиозные иудеи до сих пор фактически были освобождены от воинского призыва. В условиях военного времени это исключение вызвало острые дебаты в обществе, за призыв ультраортодоксов в армию неоднократно выступали оппозиционные партии. В феврале эту меру поддержал и министр обороны Израиля Йоав Галант, а в июне Верховный суд Израиля единогласно постановил, что ортодоксы должны на общих основаниях призываться в армию, после чего военное руководство начало подготовку к призывной кампании для этой категории населения.
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