Группа евреев-ортодоксов пыталась прорваться на военную базу возле Тель-Авива

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа евреев-ортодоксов, протестующих против воинского призыва, попыталась прорваться на территорию военной базы Тель-ха-Шомер в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, речь идет о десятках человек, они смогли попасть на территорию воинского мемориала, примыкающего к ограде базы. Стражи порядка оттеснили их оттуда.

«Вторжение на базы Армии обороны Израиля является серьезным преступлением и противоречит закону. Армия обороны Израиля осуждает подобное агрессивное поведение», — говорится в заявлении.

Ортодоксы с самого утра протестовали возле базы против начала призыва в армию учащихся ешив (религиозных школ). Ранее полиция объявила митинг несанкционированным и задержала семь человек за нарушение общественного порядка.

Ультрарелигиозные иудеи до сих пор фактически были освобождены от воинского призыва. В условиях военного времени это исключение вызвало острые дебаты в обществе, за призыв ультраортодоксов в армию неоднократно выступали оппозиционные партии. В феврале эту меру поддержал и министр обороны Израиля Йоав Галант, а в июне Верховный суд Израиля единогласно постановил, что ортодоксы должны на общих основаниях призываться в армию, после чего военное руководство начало подготовку к призывной кампании для этой категории населения.