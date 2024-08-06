Со второй попытки сторонники ПЦУ в Хмельницкой области Украины захватили храм канонической УПЦ

18:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ.

«Сторонники ПЦУ коварно завладели Свято-Троицким храмом в селе Заставки Хмельницкого района», — говорится в сообщении телеграм-канала епархии.

В УПЦ напомнили, что предыдущая попытка произошла 8 июня, однако тогда прихожане смогли отстоять свой храм. Религиозная община Свято-Троицкого храма 25 ноября прошлого года приняла решение не переходить под юрисдикцию ПЦУ.