Со второй попытки сторонники ПЦУ в Хмельницкой области Украины захватили храм канонической УПЦ
18:38 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ.
«Сторонники ПЦУ коварно завладели Свято-Троицким храмом в селе Заставки Хмельницкого района», — говорится в сообщении телеграм-канала епархии.
В УПЦ напомнили, что предыдущая попытка произошла 8 июня, однако тогда прихожане смогли отстоять свой храм. Религиозная община Свято-Троицкого храма 25 ноября прошлого года приняла решение не переходить под юрисдикцию ПЦУ.
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