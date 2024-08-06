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НОВОСТИ

Движение поездов на линии Симферополь-Джанкой восстановлено

21:35 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь — Джанкой и автомобильное сообщение на участке автодороги Симферополь — Армянск восстановлено. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой — Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь — Армянск», — написал Крючков со ссылкой на данные министерства транспорта Республики Крым.

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