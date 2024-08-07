Литва направила к границам с РФ и Белоруссией «зубы дракона» и противотанковые ежи

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва закупила и направила к границам с Россией и Белоруссией противотанковые ежи, так называемые зубы дракона и другие оборонительные средства. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас.

«У отечественных производителей за 4 млн евро закуплены средства контрмобильности. Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», — сказал он в эфире национального радио LRT.