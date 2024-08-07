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Аналитики ждут роста чистой прибыли Сбера за второй квартал

13:25 07.08.2024

Завтра, 8 августа, Сбербанк опубликует финансовые результаты за II квартал 2024 года. Аналитики БКС Мир инвестиций ожидают роста прибыли за квартал на 9% год к году, до 418 млрд руб.

«Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он чувствует себя лучше банковского сектора в целом. Это позволяет бумагам выглядеть сильнее рынка на коррекции, – отмечают эксперты.

Персональный брокер ИБ Синара Денис Бубыкин также позитивно смотрит на акции Сбера. «Поскольку у компании помимо традиционных банковских услуг есть и экосистема, которая с каждым годом продолжает генерировать прибыль, не зависящую от банковской деятельности», – подчеркнул он в интервью РБК ТВ.

По итогам I квартала Сбер нарастил чистую прибыль на 11%, до 397 млрд руб. по МСФО. Также банк уже отчитался за первое полугодие по РПБУ, показав рост прибыли на 5,6% до 768,7 млрд руб.

Ранее глава Сбера Герман Греф говорил, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 года. «То есть крупные дивиденды не будут разовой историей», - заключают аналитики БКС. В конце июля Сбер выплатил рекордные дивиденды за 2023 год на общую сумму 752 млрд рублей или 33,3 руб. за акцию.

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