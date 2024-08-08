ФБР обыскало дом бывшего разведчика США Риттера — NBC
09:20 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в доме бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера. Об этом сообщает местное подразделение телекомпании NBC.
По ее сведениям, обыск дома Риттера в Делмаре (штат Нью-Йорк) проходил в рамках «федерального расследования». Дополнительных деталей не приводится.
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