ФБР обыскало дом бывшего разведчика США Риттера — NBC

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в доме бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера. Об этом сообщает местное подразделение телекомпании NBC.

По ее сведениям, обыск дома Риттера в Делмаре (штат Нью-Йорк) проходил в рамках «федерального расследования». Дополнительных деталей не приводится.