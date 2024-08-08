11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев по случаю годовщины войны в Южной Осетии заявил, что и специальная военная операция на Украине закончится безусловной победой России.

В то время Медведев был президентом России.

«В 2008 году мы защитили наш народ и отстояли интересы нашей страны после нападения этого фрика [Михаила] Саакашвили (тогдашний президент Грузии — прим. ТАСС). Текущая военная кампания также закончится безусловной победой России», — написал политик в своем аккаунте в соцсети X.