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НОВОСТИ

СВО закончится безусловной победой России — Медведев

11:20 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев по случаю годовщины войны в Южной Осетии заявил, что и специальная военная операция на Украине закончится безусловной победой России.

В то время Медведев был президентом России.

«В 2008 году мы защитили наш народ и отстояли интересы нашей страны после нападения этого фрика [Михаила] Саакашвили (тогдашний президент Грузии — прим. ТАСС). Текущая военная кампания также закончится безусловной победой России», — написал политик в своем аккаунте в соцсети X.

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