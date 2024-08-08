Отряд спецназа «Ахмат» прибыл в Курскую область — Алаудинов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из отрядов спецназа «Ахмат» прибыл в Курскую область. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Воoруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Дорогие друзья, и я уже нахожусь в Курской области, и спецназ „Ахмат“ — один из отрядов — находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело во благо нашего государства», — сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его телеграм-канале

По его словам, ситуация на границе с Курской областью, где ВСУ перешли границу, не критическая — скоро украинские силы будут уничтожены.