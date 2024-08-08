ВСУ обстреляли Белгородскую область более 30 раз за сутки
12:05 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 32 раза и выпустили более 150 боеприпасов по территории Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Маломихайловка, Нежеголь, хуторам Мухин, Панков и Балки совершены атаки с помощью шести беспилотников и 44 боеприпасов в ходе 12 обстрелов. Сбиты два БПЛА. Повреждены 16 МКД, 11 частных домов, 23 автомобиля, храм, административное здание, пять коммерческих объектов и линии электроснабжения», — написал он, отметив, что пострадали семь человек.
По информации главы региона, по территории Краснояружского округа были нанесены удары 20 БПЛА и 40 боеприпасами в ходе 9 обстрелов, повреждены два частных дома, два соцобъекта, два гаража, объект связи и линии электропередачи, уничтожены два автомобиля. Также Грайворонский округ атаковали с помощью семи дронов и 23 снарядов в ходе четырех обстрелов. Повреждены шесть частных домов и линия электропередачи.
Борисовский, Валуйский и Волоконовский районы подверглись трем ударам с помощью 13 боеприпасов. Повреждения выявлены в населенных пунктах Борисовского района в трех многоквартирных и 15 частных домах, ангаре сельхозпредприятия, коммерческом, социальном и инфраструктурном объектах, повреждены четыре автомобиля. Также есть повреждения на линии электроснабжения.
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