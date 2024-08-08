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НОВОСТИ

У ВСУ нет сил отбить занятые РФ поселки в Харьковской области — Ганчев

13:05 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины не имеют сил на то, чтобы отбить занятые российскими войсками поселки в Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

«На купянском направлении ситуация остается такой же — то есть все поселки, которые ранее были освобождены, сейчас удерживаются, сил у украинской стороны отбивать эти поселки практически нет, часть дороги Купянск — Сватово контролируется нашими ребятами», — сказал он.

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