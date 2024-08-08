Истребители F-16 впервые замечены над Каховским округом Херсонщины

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители F-16 замечены над территорией Каховского округа Херсонской области, жителей просят сохранять спокойствие. Соответствующее видеообращение в своем телеграм-канале опубликовал глава округа Павел Филипчук.

«Уважаемые каховчане, земляки. Со вчерашнего дня над нашим округом летают [истребители] F-16. Это делается лишь для того, чтобы посеять панику, подавить нашу веру в победу. Важно не поддаваться этим настроениям, сохранять стойкость духа. Срок службы у этих летунов комариный. Все их собьют и уничтожат», — сказал Филипчук.

Глава округа также заявил, что замеченные F-16 вскоре пополнят список экспонатов на Поклонной горе в Москве, где выставлена трофейная техника.