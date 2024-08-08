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Случаи антисемитизма в Британии участились в два раза за год - исследование

17:00 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество случаев проявления антисемитизма в Великобритании в первой половине 2024 года увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом говорится в докладе британской благотворительной организации Community Security Trust (CST).

По ее данным, с января по июнь было зафиксировано почти две тысячи антисемитских инцидентов по всей стране, что на 105% больше, чем за тот же период прошлого года, когда таких случаев было порядка 900. Отмечается, что более высокие показатели фиксировались лишь дважды за всю историю наблюдений — в 2021 и 2023 годах.

К проявлениям антисемитизма авторы исследования относят угрозы, порчу и осквернение имущества, физическое насилие, распространение антисемитской литературы и другие формы враждебного поведения. Согласно докладу, 162 из зафиксированных с января по июнь случаев антисемитизма затронули учащихся или сотрудников школ.

Как отмечается в исследовании, резкий всплеск антисемитизма в Соединенном Королевстве произошел после 7 октября 2023 года, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС совершили нападение на территорию Израиля, а еврейское государство в ответ начало операцию в секторе Газа.

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