Путин заявил, что ему известна ситуация в Курской области

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым заявил, что ему известна ситуация в регионе и попросил его доложить о происходящем прямо сейчас.

«Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы вас послушать. Оценку ситуации в области прямо сейчас и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти», — сказал он.