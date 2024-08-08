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Путин заявил, что ему известна ситуация в Курской области

17:12 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым заявил, что ему известна ситуация в регионе и попросил его доложить о происходящем прямо сейчас.

«Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы вас послушать. Оценку ситуации в области прямо сейчас и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти», — сказал он.

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