РФ и ФРГ вместе доминировали бы на рынках - Дотком
17:40 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком считает, что Германия и Россия могли бы доминировать на рынках, если бы объединили свои силы. Такое мнение он высказал в соцсети X (ранее Twitter).
«Германия находится в ловушке долгосрочного экономического спада из-за предательского руководства, повинующегося хозяевам в США. Россия и Германия могли бы доминировать на рынках, объединив свои силы», — считает Дотком. Он отметил, что известная цель внешней политики США — не давать подняться Германии и держать подальше Россию.
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