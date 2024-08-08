РФ и ФРГ вместе доминировали бы на рынках - Дотком

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком считает, что Германия и Россия могли бы доминировать на рынках, если бы объединили свои силы. Такое мнение он высказал в соцсети X (ранее Twitter).

«Германия находится в ловушке долгосрочного экономического спада из-за предательского руководства, повинующегося хозяевам в США. Россия и Германия могли бы доминировать на рынках, объединив свои силы», — считает Дотком. Он отметил, что известная цель внешней политики США — не давать подняться Германии и держать подальше Россию.