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Украинец может потерять работу, если не сообщит о наличии родственников в РФ

18:35 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о необходимости предоставлять работодателям информацию о родственниках в РФ будет ужесточен и обяжет руководителей предприятий критической инфраструктуры увольнять работников, не выполнивших это требование. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по правам человека Сергей Козырь в интервью агентству Укринформ, комментируя причины, по которым этот закон ранее был ветирован президентом Владимиром Зеленским.

«При подготовке документа ко второму чтению мы решили внести норму, позволяющую работодателю расторгнуть трудовой договор с работником в случае невыполнения им требования по предоставлению информации о связях с физическими лицами, проживающими в РФ. <…> В законопроекте было предусмотрено, что на предприятиях такие правила поведения могут внедряться по желанию руководителя. Однако президент предложил дополнительные положения, согласно которым на объектах, относящихся к критической инфраструктуре, такие меры должны быть обязательными», — сказал депутат.

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