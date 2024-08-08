В Молдавии опасаются остановки поставок газа через Украину

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии ввела режим раннего предупреждения в сфере энергетики из-за рисков прекращения поставок газа через территорию Украины в связи с военными действиями на границе с Россией.

«В контексте информации, представленной министерством энергетики о потенциальном риске перебоев в поставках природного газа в результате военных действий в районе трансграничного пункта между Российской Федерацией и Украиной в районе города Суджа, КЧС решила принять превентивные меры для обеспечения энергетической безопасности страны. Члены комиссии констатировали, что в настоящее время перебоев или рисков немедленных перебоев нет. Введение режима предупреждения предоставит ответственным учреждениям необходимые рычаги для внимательного мониторинга и оперативного вмешательства в случае необходимости», — сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ.