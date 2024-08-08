В Молдавии опасаются остановки поставок газа через Украину
19:50 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии ввела режим раннего предупреждения в сфере энергетики из-за рисков прекращения поставок газа через территорию Украины в связи с военными действиями на границе с Россией.
«В контексте информации, представленной министерством энергетики о потенциальном риске перебоев в поставках природного газа в результате военных действий в районе трансграничного пункта между Российской Федерацией и Украиной в районе города Суджа, КЧС решила принять превентивные меры для обеспечения энергетической безопасности страны. Члены комиссии констатировали, что в настоящее время перебоев или рисков немедленных перебоев нет. Введение режима предупреждения предоставит ответственным учреждениям необходимые рычаги для внимательного мониторинга и оперативного вмешательства в случае необходимости», — сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ.
НОВОСТИ
- 20:50 08.08.2024
- Польские фермеры: Мы осенью с вероятностью 100% выйдем на улицы
- 20:34 08.08.2024
- Путин подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранцев незаконно находящихся в стране или нарушивших закон
- 19:23 08.08.2024
- Московская «Единая Россия» утвердила программу на выборах в МГД
- 18:35 08.08.2024
- Украинец может потерять работу, если не сообщит о наличии родственников в РФ
- 18:17 08.08.2024
- Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 18:04 08.08.2024
- Домклик задействовал дистанционную оценку строительства домов
- 17:40 08.08.2024
- РФ и ФРГ вместе доминировали бы на рынках - Дотком
- 17:12 08.08.2024
- Путин заявил, что ему известна ситуация в Курской области
- 17:00 08.08.2024
- Случаи антисемитизма в Британии участились в два раза за год - исследование
- 16:58 08.08.2024
- СМИ: Иностранные туристы в Республике Алтай могут столкнуться с языковыми проблемами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать