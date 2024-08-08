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НОВОСТИ

Иностранные банки смогут открывать филиалы в РФ, но без права открывать вклады для населения и компаний

21:10 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает иностранным банкам открывать филиалы в России, а также предусматривает ряд ограничений для их деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Целью является создание условий для развития системы международных расчетов и привлечения иностранных инвестиций, отмечалось в пояснительной записке. Работа филиалов иностранных банков будет направлена именно на это, поэтому они не смогут, как обычные банки, открывать вклады для населения и компаний, счета в драгоценных металлах, заниматься доверительным управлением деньгами и иным имуществом и так далее.

Такие банки получат право работать на рынке ценных бумаг через созданный в России филиал, который может быть открыт только один, а для его должностных лиц будут установлены требования к квалификации и деловой репутации.

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