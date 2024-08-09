Сенатор призвала оставить английские надписи на алтайских дорожных указателях ради туристов

10:12

Алтай имеет огромный потенциал для привлечения иностранных туристов, а для этого англоговорящие путешественники должны иметь возможность ориентироваться на местности. Так член Совета Федерации Елена Афанасьева прокомментировала «КП» инициативу властей Республики Алтай по замене на дорожных указателях продублированных надписей на английском языке на алтайский.

Иностранных туристов будет в России со временем все больше, уверена сенатор. Потому очень важно, с точки зрения Елены Афанасьевой, чтобы среда была для зарубежных путешественников открытой и ясной. По ее мнению, использование алтайского языка на указателях в Республике Алтай будет правильной для развития языка коренного населения. Но важно развивать и туристический потенциал региона, подчеркнула сенатор.

«Для этого правильно было бы дублировать надписи и на английском языке, – считает Елена Афанасьева. – Полагаю, надписи на русском, алтайском и английском языках для туристов, в том числе иностранных, – правильный подход к организации пространства. Если мы действительно хотим развивать туризм и стать привлекательными для людей разных стран».