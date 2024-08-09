Связь и интернет в восьми районах Курской области будут бесплатными до отмены режима ЧС

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Связь и мобильный интернет в ряде районов Курской области будут доступны бесплатно до окончания объявленного в регионе режима ЧС. Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития РФ.

«С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе», — сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах региона.