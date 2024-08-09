Маск пригрозил «подпалить усы» Мадуро из космоса из-за блокировки X в Венесуэле

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что «подпалит из космоса» усы президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как Национальная комиссия по телекоммуникациям Боливарианской Республики приняла решение приостановить работу Х в стране на 10 дней.

«Мы подпалим его усы из космоса», — прокомментировал он запись с трансляцией выступления венесуэльского лидера.

Ранее в пятницу Николас Мадуро сообщил, что направил предложение о блокировке X Национальной комиссии по телекоммуникациям. Он подчеркнул, что Маск нарушил все нормы собственной соцсети, «насаждая ненависть, фашизм, [провоцируя] гражданскую войну» и нарушая все законы Венесуэлы.