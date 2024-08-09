Сбер и Центр Алмазова в преддверии Международного дня здорового сердца рассказали о совместных проектах

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В преддверии Международного дня здорового сердца, который отмечается 11 августа, Сбер и Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) им. В.А.Алмазова рассказали о ключевых проектах Центра искусственного интеллекта, созданного на базе НМИЦ в июне 2023 года. Среди них – решение «Умная палата», исследование для определения взаимосвязи между мониторингом артериального давления и приема препаратов при сердечно-сосудистых заболеваниях, работа над моделями искусственного интеллекта (AI) для диагностики инсульта и целый ряд других инновационных проектов.

«Умная палата» – объединение цифровых технологий и сервисов Сбера и компаний-партнеров, а также опыта врачей. У сотрудников Центра Алмазова есть личный кабинет для управления умной палатой и средства для оперативной связи с пациентами, что снижает нагрузку на средний медицинский персонал. Пациентам доступны умные телевизоры Sber. Через них можно общаться с виртуальным ассистентом Салют и получать информацию о дополнительных услугах медицинской организации. Кроме того, пациенты могут пользоваться сервисом Сбера «Комната здоровья».

Помимо этого, Центр реализует важный проект, направленный на совершенствование эффективности лечения, в частности диспансерного наблюдения пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Специально для проекта разработали сервисную систему с регулярными напоминаниями о приеме препаратов, а также возможностью обратной связи с врачом. Ожидается, что реализация проекта приведет к снижению заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения и снижению рисков преждевременного прекращения лечения. В реализации программы будут использоваться умные тонометры СберЗдоровья – в регионы передадут 40 тыс. устройств.

«Решения на основе искусственного интеллекта повышают как доступность, так и качество медицинской помощи, – отметил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. – Новые технологии помогают избежать ошибок, вызванных человеческим фактором, обеспечивают более быстрое реагирование при дестабилизации больного и дают возможность комплексно оценивать причины развития клинической картины. Кроме этого, сейчас мы работаем над новыми AI-моделями, которые позволят автоматически рассчитать показатель SYNTAX Score по данным коронарографии и определить риск наступления критически важного события для пациентов, пребывающих в стационаре. Это реальная возможность снизить смертность, повысить качество жизни людей и эффективность государственной программы льготного лекарственного обеспечения пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском».

«Технологии искусственного интеллекта призваны изменить парадигму медицинской помощи, сделать ее интегрированной и бесшовной за счет объединения всех этапов помощи и ориентированной на конечный результат, а не на процесс. Это именно то, что лежит в основе ценностного здравоохранения и предполагает не только клинические, но и экономические выгоды, – подчеркнул генеральный директор Центра Алмазова, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто. – Для этого нужны интеграционные, платформенные решения, которые позволят работать с массивом больших данных, развивать предиктивную аналитику и создавать системы поддержки принятия решений (СППР). В таком направлении сегодня развивается большинство крупных медицинских центров, переходя от модели цифровой клиники к модели умной клиники. Главная отличительная особенность умной клиники – операционная деятельность на основе больших данных. Сделать это можно только на базе платформенных решений. В рамках созданного совместно со Сбером Центра искусственного интеллекта в здравоохранении наши команды исповедуют именно такой подход к созданию сервисов «Умная клиника» на основе AI-технологий. Мы рассчитываем, что создаваемые нами продукты могут быть быстро внедрены и в других российских клиниках».

Также в Центре усовершенствовали сервис Voice2Med от партнера Сбера – группы компаний ЦРТ. Это решение для голосового заполнения медицинской документации: врач может осматривать пациента и одновременно озвучивать результаты осмотра, а система преобразует его речь в текст и понимает все медицинские термины, аббревиатуры и латинизмы. Врачи НМИЦ им. Алмазова за два года заполнили голосом более 17 000 исследований лучевой диагностики, экономия времени при заполнении протоколов составила примерно 30%. В ходе усовершенствования Voice2Med реализована интеграция голосового заполнения непосредственно в медицинской информационной системе (МИС), благодаря чему врачам стала доступна голосовая навигация, что ещё больше избавляет их от рутины, помогает принять больше пациентов.

В работе Центра сейчас находится несколько AI-моделей.

Модель «Риски» позволяет определить риск наступления критически важного события для пациента в стационаре. На основе информации из электронной медицинской карты система присваивает пациенту степень риска возможных осложнений.

Модель «Сердце» рассчитывает показатель SYNTAX Score по данным коронарографии и составляет детальный расчет по каждому пораженному сегменту. Таким образом, искусственный интеллект ускоряет работу врача, предоставляет второе мнение и снижает субъективизм при расчете SYNTAX Score.

Центр также внедряет модель от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) «КТ головного мозга». На КТ без контраста она обнаруживает признаки ишемического инсульта и внутричерепных кровоизлияний, рассчитывает объем очагов патологии и балл по шкале ASPECTS, а также автоматически корректирует положение головы на изображении.

Наконец, центр создает предгоспитальное приложение, чтобы помочь пациенту собраться и заранее согласовать медицинскую документацию. Пациент сможет загружать необходимые для госпитализации исследования в мобильное приложение, а специалист медицинской организации будет быстро проверять их. Это даст пациенту уверенность в валидности исследований и госпитализации, а медицинская организация увеличит оборот койки за счет снижения дней пребывания в стационаре.

Кроме того, в Центре стартовал лекторий для врачей, посвященный применению искусственного интеллекта и современных цифровых решений в медицине.