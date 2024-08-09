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НОВОСТИ

Дания ужесточает контроль на шведской границе

18:40 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Датское правительство усиливает контроль на границе со Швецией, в частности, на Эресундском мосту, соединяющем две страны. Об этом со ссылкой на министра юстиции Петера Хуммельгорда сообщает телеканал TV2.

«Ситуация серьезная», — пояснил министр, говоря о причине принимаемых мер.

С сегодняшнего дня в поездах, следующих через мост, будет производиться контроль пассажиров, также будет усилена аналитическая работа с камерами распознавания на границе.

Заявление Хуммельгорда прозвучало в связи с тем, что на прошлой неделе трем шведским подросткам были предъявлены обвинения в стрельбе в Дании, они, как утверждается, связаны с организованной преступностью. В самой Швеции постоянно происходят связанные с разборками ОПГ перестрелки и взрывы, здесь зарегистрирован самый высокий в ЕС уровень уличных убийств на душу населения. В феврале прошлого года в докладе Совета по профилактике преступлений сообщалось, что от огнестрельного оружия в Швеции погибло в шесть раз больше людей, чем во всех остальных скандинавских странах вместе взятых.

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