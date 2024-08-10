Росатом сообщил, что Курская АЭС работает в штатном режиме
10:45 10.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курская АЭС после временного уменьшения количества персонала на стройплощадке АЭС-2 работает в штатном режиме. Об этом сообщил Росатом в своем телеграм-канале.
«Оставшиеся на объекте специалисты работают в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, функционируют штатно», — говорится в сообщении.
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