Росатом сообщил, что Курская АЭС работает в штатном режиме

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курская АЭС после временного уменьшения количества персонала на стройплощадке АЭС-2 работает в штатном режиме. Об этом сообщил Росатом в своем телеграм-канале.

«Оставшиеся на объекте специалисты работают в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, функционируют штатно», — говорится в сообщении.