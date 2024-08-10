В Курскую область к границе с Украиной прибыли танковые подразделения ВС РФ

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские танкисты заняли огневые позиции для уничтожения мобильных бронегрупп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомстве опубликовало кадры занятия огневых позиций танковыми экипажами Вооруженных сил Российской Федерации.

«На кадрах — танковые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области. Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций», — сказали в ведомстве.