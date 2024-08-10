0
0
0
НОВОСТИ

Лукашенко: Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, что президент будет другой

16:50 10.08.2024 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки по Шкловскому району предложил белорусам смириться с мыслью, что в стране скоро может быть другой президент.

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой", - приводит слова Лукашенко госиздание "СБ-Беларусь Сегодня".

При этом он заверил местных жителей, что не собирается их бросать ни завтра, ни послезавтра. "Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что прежде чем уйти, хотел бы увериться в том, что оставляет белорусам мирную спокойную страну.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:49 10.08.2024
Москва направила специалистов и технику на поддержку Курской области — Собянин
0
203
15:26 10.08.2024
США сосредоточили на Ближнем Востоке 12 боевых кораблей
0
222
14:18 10.08.2024
Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной
0
314
12:40 10.08.2024
Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области на границе с Украиной продолжается – МО РФ
0
900
12:15 10.08.2024
БПЛА с территории Украины нарушили воздушное пространство Белоруссии и были уничтожены - Лукашенко
0
453
11:50 10.08.2024
В Курскую область к границе с Украиной прибыли танковые подразделения ВС РФ
0
554
10:45 10.08.2024
Росатом сообщил, что Курская АЭС работает в штатном режиме
0
365
09:45 10.08.2024
Украинские дроны ночью пытались провести атаку на объекты в Ярославский области
0
577
09:20 10.08.2024
В Бразилии объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в штате Сан-Паулу
0
489
09:00 10.08.2024
В ночь на 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях введен режим КТО
0
517

Возврат к списку