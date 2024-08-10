Лукашенко: Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, что президент будет другой
16:50 10.08.2024 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки по Шкловскому району предложил белорусам смириться с мыслью, что в стране скоро может быть другой президент.
"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой", - приводит слова Лукашенко госиздание "СБ-Беларусь Сегодня".
При этом он заверил местных жителей, что не собирается их бросать ни завтра, ни послезавтра. "Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы", - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что прежде чем уйти, хотел бы увериться в том, что оставляет белорусам мирную спокойную страну.
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