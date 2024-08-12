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В бюджет Казахстана вернули активы на $1,6 млрд по делу племянника Назарбаева

09:32 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана с 2022 года вернули в бюджет средства на сумму $1,6 млрд по делу в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

Казахстанский суд в сентябре 2022 года приговорил Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. Он в разные годы занимал должности в комитете национальной безопасности и партии «Нур Отан» (ныне партия «Аманат»), занимался бизнесом.

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