В бюджет Казахстана вернули активы на $1,6 млрд по делу племянника Назарбаева

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана с 2022 года вернули в бюджет средства на сумму $1,6 млрд по делу в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

Казахстанский суд в сентябре 2022 года приговорил Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. Он в разные годы занимал должности в комитете национальной безопасности и партии «Нур Отан» (ныне партия «Аманат»), занимался бизнесом.