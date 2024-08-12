Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире — Путин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму «Армия-2024». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил с обращением, в котором поприветствовал участников форума «Армия-2024». Он отметил, что форум привлекает интерес специалистов из многих стран мира.

«Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик», — сказал глава государства в видеообращении.

Президент России отметил, что десятки стран направили представительные делегации на форум, заявлено участие свыше 120 компаний, а на площадке «Армии-2024» будут размещены несколько зарубежных выставочных экспозиций.