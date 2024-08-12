Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире — Путин
11:20 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская Федерация готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму «Армия-2024». Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступил с обращением, в котором поприветствовал участников форума «Армия-2024». Он отметил, что форум привлекает интерес специалистов из многих стран мира.
«Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик», — сказал глава государства в видеообращении.
Президент России отметил, что десятки стран направили представительные делегации на форум, заявлено участие свыше 120 компаний, а на площадке «Армии-2024» будут размещены несколько зарубежных выставочных экспозиций.
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