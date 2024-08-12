Нетаньяху запретил министрам комментировать вопросы безопасности
11:32 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание министрам своего правительства воздерживаться от комментариев по ситуации в области безопасности «в ближайшие дни» на фоне ожидаемой атаки со стороны Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщило радио Kan.
По данным радиостанции, Нетаньяху назвал ближайшие дни «судьбоносными», отметив, что публичное обсуждение в это время вопросов, связанных с безопасностью, может иметь «роковые последствия». Kan отмечает, что, согласно последним оценкам в Израиле, Тегеран полон решимости атаковать, вернувшись к обещаниям возмездия, прозвучавшим после убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании 31 июля.
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