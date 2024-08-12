Слухи об эвакуации и опасности на ЗАЭС являются вражескими вбросами — власти

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все слухи об эвакуации и опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС после удара украинских дронов по системе охлаждения и возгорания градирни — это вражеские вбросы с целью посеять панику, заявили в администрации города-спутника станции Энергодара.

«На работе станции возгорание никак не сказалось. Станция работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии „холодный останов“. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения — в норме. Все слухи об эвакуации или о якобы опасной ситуации вокруг АЭС — это вражеские вбросы с целью посеять недовольство и даже панику», — говорится в телеграм-канале администрации.