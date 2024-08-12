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Страны БРИКС больше не придают большого значения доллару — индийский эксперт

13:20 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства-участники БРИКС перестали придавать большое значение доллару, успешно используя национальные валюты. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя индийского неправительственного объединения по поддержке развития экономических связей «Торгово-промышленная палата БРИКС» Самип Шастри.

«Я думаю, что дедолларизация произойдет очень скоро. Мы уже начали торговать в рублях, рупиях, юанях — в наших собственных валютах. Мы больше не придаем такого большого значения доллару. И я считаю, что для каждой страны важно, чтобы мы не зависели от какой-то одной валюты. Мы должны зависеть от нашей собственной валюты, укреплять ее и развивать нашу экономику», — сказал он.

Как указал эксперт, он совершенно не согласен с утверждениями о том, что западные страны — сильнейшая экономика мира. По его словам, вектор экономической мощи смещается с Запада на глобальный Юг.

«Если вы посмотрите только на Россию, Индию и Китай, то увидите, что мы очень, очень сильны в этих трех странах с растущей экономикой. Индия стала пятой по величине экономикой мира, доказав, что опора на собственные силы сейчас крайне важна», — сказал он. «А если вы посмотрите на санкции, то за два года Россия стала лучшим примером уверенности в себе. В России все доступно российского производства. А в самой российской экономике наблюдается непрерывный рост», — подчеркнул Шастри. «Страны БРИКС с географической точки зрения очень далеки друг от друга, но несмотря на это у нас очень устойчивый стратегический рост. И это нужно принимать во внимание», — заключил он.

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