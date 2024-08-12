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НОВОСТИ

ВС РФ в полтора раза нарастили темпы наступления в СВО — Путин

17:00 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженная провокация Украины на российской границе призвана снизить темпы наступления российских войск, однако надежды Киева бесплодны. Темпы освобождения территорий Донбасса и Новороссии выросли в полтора раза, рассказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по ситуации на границе.

«Подобные акции (как в Курской области — прим. ТАСС), безусловно, преследуют главную военную цель — а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению», — отметил Путин.

«И что? — задался риторическим вопросом глава государства. — Темпы <…> не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза». Российские войска уверенно «продвигаются вперед», отметил президент.

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