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Женщина и девочка ранены ножом в центре Лондона

17:12 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Лондона задержала мужчину, который ранил ножом женщину и девочку в центре Лондона.

«Сотрудники полиции находятся на месте резни на площади Лестер-сквер. Мужчина арестован и находится в заключении. Мы не думаем, что есть еще подозреваемые. Две жертвы, 11-летняя девочка и 34-летняя женщина, доставлены в больницу, и мы ждем сводки об их состоянии», — отмечается в кратком заявлении полиции столичного района Вестминстер в социальной сети X.

Лестер-сквер — очень популярное у туристов место. На этой площади, окруженной кинотеатрами и крупными магазинами, расположены статуи киногероев, с которыми жители и гости столицы любят фотографироваться, — мистера Бина, медведя Паддингтона, Гарри Поттера на метле и других персонажей.

Инцидент произошел в тот момент, когда Великобритания стала приходить в себя после многодневных акций протеста антииммигрантской направленности, которые нередко перерастали в беспорядки.

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