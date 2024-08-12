Женщина и девочка ранены ножом в центре Лондона
17:12 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Лондона задержала мужчину, который ранил ножом женщину и девочку в центре Лондона.
«Сотрудники полиции находятся на месте резни на площади Лестер-сквер. Мужчина арестован и находится в заключении. Мы не думаем, что есть еще подозреваемые. Две жертвы, 11-летняя девочка и 34-летняя женщина, доставлены в больницу, и мы ждем сводки об их состоянии», — отмечается в кратком заявлении полиции столичного района Вестминстер в социальной сети X.
Лестер-сквер — очень популярное у туристов место. На этой площади, окруженной кинотеатрами и крупными магазинами, расположены статуи киногероев, с которыми жители и гости столицы любят фотографироваться, — мистера Бина, медведя Паддингтона, Гарри Поттера на метле и других персонажей.
Инцидент произошел в тот момент, когда Великобритания стала приходить в себя после многодневных акций протеста антииммигрантской направленности, которые нередко перерастали в беспорядки.
НОВОСТИ
- 18:00 12.08.2024
- Летному составу ВВС Израиля запретили покидать страну на фоне ожидаемого удара Ирана
- 17:32 12.08.2024
- ПВО Белоруссии 9 августа сбила 13 летевших с Украины беспилотников
- 17:20 12.08.2024
- Сбер предоставил меры поддержки пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области
- 17:00 12.08.2024
- ВС РФ в полтора раза нарастили темпы наступления в СВО — Путин
- 16:32 12.08.2024
- Неизвестна судьба 2 тыс. человек на подконтрольной ВСУ части Курской области
- 16:12 12.08.2024
- Киевский режим атакует гражданских, переговоры с ним бессмысленны — Путин
- 16:00 12.08.2024
- Минобороны РФ за время СВО избавились от «избыточной бюрократии» — Алиханов
- 15:32 12.08.2024
- 43% россиян не готовы платить больше 100 тыс. руб. в год за обучение ребенка в вузе
- 15:12 12.08.2024
- Сейчас главная задача — выбить противника с территории РФ, заявил Путин
- 15:00 12.08.2024
- КНР признала случайное повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать