Президент Палестины прибыл в Россию — замглавы МИД РФ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

«Да, он уже прибыл в Москву», — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.