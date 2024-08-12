Президент Палестины прибыл в Россию — замглавы МИД РФ
20:40 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.
«Да, он уже прибыл в Москву», — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.
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