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НОВОСТИ

ВС России освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

21:20 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нарастили темпы наступления на донецком направлении, освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженные силы России нарастили темпы наступления на донецком направлении. Сегодня, 12 августа, подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

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