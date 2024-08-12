ВС России освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нарастили темпы наступления на донецком направлении, освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженные силы России нарастили темпы наступления на донецком направлении. Сегодня, 12 августа, подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», — сообщили там.