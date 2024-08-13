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НОВОСТИ

Страны ЕС плохо относятся к США, заявил Трамп

09:05 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза плохо относятся к Соединенным Штатам, которые защищают их, а также позволяют извлекать большую выгоду из торговых отношений. Об этом заявил бывший хозяин Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю, владельцу социальной сети X Илону Маску. Трансляция их беседы велась на сайте соцсети.

«Я отлично знаком с ЕС. Они извлекают огромную выгоду из торговли с США. Мы защищаем их в составе НАТО. <…> А они плохо относятся к нашей стране», — сказал он.

Бывший американский лидер подчеркнул, что «если сложить вместе экономики» ЕС, то они будут практически сопоставимы с США, однако Вашингтон выделяет на коллективную оборону и на помощь Украине гораздо большие суммы.

«Что касается Украины, мы выделили $250 млрд, а они лишь $71 млрд, — сказал он. — А ведь нас отделяет [от России] океан».

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