Индия и РФ работают над введением базового обменного курса рупии к рублю — СМИ
09:32 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия и Россия изучают идею введения базового обменного курса индийская рупия — рубль для преодоления торговых барьеров в долларах. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Economic Times.
«В сложившихся обстоятельствах можно использовать базовый обменный курс индийской рупии к рублю, который может быть установлен Резервным банком Индии (RBI) и Банком России и который будет приводится в соответствие с реалиями рынка», — сказал изданию высокопоставленный индийский банкир. По его словам, для того, чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, центральным банкам двух стран необходимо подписать соглашение.
Похожий механизм, напомнила газета, уже работает между Индией и ОАЭ для расчетов по сделкам в недолларовых валютах. В соответствии с ним, экспортеры и импортеры из обеих стран могут выставлять счета по сделкам и осуществлять платежи в рупиях или дирхамах.
Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече высокопоставленных должностных лиц Резервного банка Индии и Центробанка России.
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