Саакашвили развязал войну в августе 2008 года по указке извне — правящая партия Грузии
10:32 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в результате указаний извне прибегнул к авантюрным действиям в августе 2008 года, результатом которых стала война. Об этом говорится в заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
«Большая часть грузинского общества справедливо сомневается в адекватности Саакашвили. Однако факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства», — отмечается в тексте.
НОВОСТИ
- 11:05 13.08.2024
- ВСУ несут большие потери на курском направлении — Алаудинов
- 11:00 13.08.2024
- Трамп считает внутренние угрозы более опасными чем те, что исходят от России и Китая
- 10:20 13.08.2024
- США считают экс-главу МВД Украины Авакова подходящим кандидатом на смену Зеленскому — СВР
- 10:05 13.08.2024
- Власти Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда районов Херсона — Кастюкевич
- 10:00 13.08.2024
- Двое россиян обвиняются в теракте на объектах РЖД в интересах военной разведки Украины
- 09:40 13.08.2024
- В штабе «Единой России» продолжается сбор помощи пострадавшим в Курской области
- 09:32 13.08.2024
- Индия и РФ работают над введением базового обменного курса рупии к рублю — СМИ
- 09:20 13.08.2024
- ФБР считает, что иранские хакеры пытались атаковать штабы как Трампа, так и Байдена — WP
- 09:05 13.08.2024
- Страны ЕС плохо относятся к США, заявил Трамп
- 09:00 13.08.2024
- Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать