Саакашвили развязал войну в августе 2008 года по указке извне — правящая партия Грузии

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в результате указаний извне прибегнул к авантюрным действиям в августе 2008 года, результатом которых стала война. Об этом говорится в заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«Большая часть грузинского общества справедливо сомневается в адекватности Саакашвили. Однако факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства», — отмечается в тексте.