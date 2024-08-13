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Трамп считает внутренние угрозы более опасными чем те, что исходят от России и Китая

11:00 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внутренние угрозы намного более опасны для США, нежели чем те, которые исходят из-за рубежа, в частности от Китая или России. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Во многих случаях люди внутри страны более опасны для нашего государства, нежели чем русские или китайцы. Если на посту находится умный президент то проблем с ними [КНР и РФ] не будет», — сказал он в понедельник в интервью американскому предпринимателю, владельцу социальной сети X Илону Маску. Трансляция беседы велась на сайте соцсети.

По словам Трампа «он чувствует себя хуже всех в отношении Украины» так как, по его мнению, в случае победы на президентских выборах 2020 года конфликта на Украине удалось бы избежать.

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