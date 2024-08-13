0
0
71
НОВОСТИ

Иран не будет ни у кого просить разрешения ответить Израилю на убийство Хании — МИД

12:00 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран не будет ни у кого просить дозволения использовать свое право защищать суверенитет. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, комментируя призыв Великобритании, Германии и Франции к исламской республике воздержаться от ответа Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

«Исламская Республика Иран решительно настроена на защиту суверенитета и национальной безопасности, содействие региональной стабильности и создание сдерживания в отношении реального источника терроризма и нестабильности в регионе и ни у кого не будет спрашивать разрешения на использование своих неотъемлемых прав», — приводятся слова Канани в официальном телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, европейская тройка «в заявлении, не содержащем ни капли возражений относительно международных преступлений сионистского режима (имеется в виду Израиля — прим. ТАСС), нагло требует от Исламской Республики Иран не принимать ответных и сдерживающих мер против режима, нарушающего ее суверенитет и территориальную целостность».

«Если эти страны действительно стремятся к миру и стабильности в регионе, они должны без каких либо оговорок выступить против провокаций израильского режима и разжигания конфликта, а также немедленно завершить войну против сектора Газа и положить конец ужасным убийствам женщин, детей и беззащитных жителей Палестины», — считает Канани.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 13.08.2024
Минюст Эстонии предлагает сдавать места в тюрьмах в аренду
0
30
12:20 13.08.2024
Сотрудница воинской части ЮВО задержана по подозрению в госизмене
0
65
12:05 13.08.2024
Дело об убийстве возбуждено против бывшего премьер-министра Бангладеш — СМИ
0
89
11:32 13.08.2024
Верховный суд РФ предложил приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда
0
170
11:20 13.08.2024
Сотрудничество с рядом стран Запада прекращено из-за нарушения правил реэкспорта — Михеев
0
184
11:05 13.08.2024
ВСУ несут большие потери на курском направлении — Алаудинов
0
194
11:00 13.08.2024
Трамп считает внутренние угрозы более опасными чем те, что исходят от России и Китая
0
160
10:32 13.08.2024
Саакашвили развязал войну в августе 2008 года по указке извне — правящая партия Грузии
0
245
10:20 13.08.2024
США считают экс-главу МВД Украины Авакова подходящим кандидатом на смену Зеленскому — СВР
0
259
10:05 13.08.2024
Власти Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда районов Херсона — Кастюкевич
0
267

Возврат к списку