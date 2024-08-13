Иран не будет ни у кого просить разрешения ответить Израилю на убийство Хании — МИД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран не будет ни у кого просить дозволения использовать свое право защищать суверенитет. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, комментируя призыв Великобритании, Германии и Франции к исламской республике воздержаться от ответа Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

«Исламская Республика Иран решительно настроена на защиту суверенитета и национальной безопасности, содействие региональной стабильности и создание сдерживания в отношении реального источника терроризма и нестабильности в регионе и ни у кого не будет спрашивать разрешения на использование своих неотъемлемых прав», — приводятся слова Канани в официальном телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, европейская тройка «в заявлении, не содержащем ни капли возражений относительно международных преступлений сионистского режима (имеется в виду Израиля — прим. ТАСС), нагло требует от Исламской Республики Иран не принимать ответных и сдерживающих мер против режима, нарушающего ее суверенитет и территориальную целостность».

«Если эти страны действительно стремятся к миру и стабильности в регионе, они должны без каких либо оговорок выступить против провокаций израильского режима и разжигания конфликта, а также немедленно завершить войну против сектора Газа и положить конец ужасным убийствам женщин, детей и беззащитных жителей Палестины», — считает Канани.