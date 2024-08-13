Почти 50% россиян негативно относятся к электросамокатам — исследование
13:05 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около половины россиян относятся к использованию электросамокатов в населенных пунктах негативно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АНО «Диалог».
«На сегодняшний день 49% россиян относятся к использованию электросамокатов в населенных пунктах негативно», — говорится в сообщении. Согласно исследованию, больше всего электросамокаты используют мужчины, молодежь от 18 до 34 лет, жители городов-миллионников и родители несовершеннолетних детей.
В свою очередь, треть граждан России говорят о нейтральном отношении, а 14% — о положительном. Среди эмоций, которые вызывают люди на электросамокатах, респонденты выделяют: равнодушие (39%), тревогу и страх (32%), раздражение и злость (26%), неприязнь и отвращение (14%).
В целом большая доля опрошенных — 64% — считают, что электрические самокаты угрожают безопасности передвижения по населенному пункту. Также 46% россиян убеждены, что электросамокаты и электровелосипеды небезопасны в равной степени. А наиболее опасными водителями электрических самокатов респонденты называют несовершеннолетних (40%) и людей в состоянии алкогольного опьянения (18%).
Согласно исследованию, 28% респондентов считают, что водители электросамокатов должны сдавать тест на знание ПДД. Наиболее справедливым треть людей считают штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а 22% — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Также 97% людей говорят о том, что водители электросамокатов должны полностью выплачивать ущерб человеку, пострадавшему по их вине. Кроме того, за запрет использования электрических самокатов детьми до 14 лет на сегодняшний день выступают 43% респондентов, а до 18 лет — 29%. Также 35% опрошенных считают, что запретить пользоваться этим средством передвижения необходимо тем, кто часто попадает в аварии.
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