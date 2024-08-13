ООН провалила свою миссию по палестинскому вопросу из-за давления США — Аббас
15:32 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Объединенных Наций так и не смогла решить палестинский вопрос из-за давления со стороны США. Убежденность в этом выразил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Ново-Огареве.
«С 1947 года ООН приняла более 1 тыс. резолюций в Генассамблее и Совете Безопасности по палестинскому вопросу, однако из-за давления со стороны США она в конечном итоге провалила свою миссию и не смогла принять единую резолюцию, которая обеспечила бы реализацию прав палестинского народа», — сказал Аббас.
НОВОСТИ
- 15:42 13.08.2024
- Музыкант Родион Газманов встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 15:12 13.08.2024
- Украина, вероятнее всего, обладает «грязной бомбой» — глава войск РХБЗ
- 15:00 13.08.2024
- 28 человек ранены, 1 погиб при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске ЛНР
- 14:32 13.08.2024
- ЕС перевел Украине почти 4,2 млрд евро бюджетной помощи — Еврокомиссия
- 14:25 13.08.2024
- Сбер подарил Крыму новый арт-объект на плато Ай-Петри
- 14:12 13.08.2024
- РФ следит за ситуацией в Палестине, несмотря на СВО — Путин
- 14:00 13.08.2024
- ВС РФ уничтожили украинский истребитель Су-27
- 13:50 13.08.2024
- Сбер помог реконструировать территорию исторического храма в Алупке
- 13:32 13.08.2024
- Израиль начнет производство собственных тяжелых авиабомб — СМИ
- 13:20 13.08.2024
- В 2024 году в РФ предотвращено 110 терактов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать