ООН провалила свою миссию по палестинскому вопросу из-за давления США — Аббас

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Объединенных Наций так и не смогла решить палестинский вопрос из-за давления со стороны США. Убежденность в этом выразил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Ново-Огареве.

«С 1947 года ООН приняла более 1 тыс. резолюций в Генассамблее и Совете Безопасности по палестинскому вопросу, однако из-за давления со стороны США она в конечном итоге провалила свою миссию и не смогла принять единую резолюцию, которая обеспечила бы реализацию прав палестинского народа», — сказал Аббас.