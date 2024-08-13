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НОВОСТИ

ООН провалила свою миссию по палестинскому вопросу из-за давления США — Аббас

15:32 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Объединенных Наций так и не смогла решить палестинский вопрос из-за давления со стороны США. Убежденность в этом выразил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Ново-Огареве.

«С 1947 года ООН приняла более 1 тыс. резолюций в Генассамблее и Совете Безопасности по палестинскому вопросу, однако из-за давления со стороны США она в конечном итоге провалила свою миссию и не смогла принять единую резолюцию, которая обеспечила бы реализацию прав палестинского народа», — сказал Аббас.

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