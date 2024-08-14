В Турции будут брать отпечатки пальцев у иностранцев — глава МВД
11:05 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Турции планируют брать отпечатки пальцев у прибывающих в страну иностранцев. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая газете Sabah. «При въезде в Турцию, как в США и в Англии, будут снимать отпечатки пальцев», — сказал министр, не уточнив, когда планируется начать реализацию проекта.
Глава МВД Турции также сообщил о планах чипирования удостоверений личности лиц, получивших в республике статус временной защиты. Прежде всего это касается проживающих в стране граждан Сирии. Ерликая отметил, что подделать такие документы невозможно и их изготовление уже начато.
По данным МВД Турции, в республике насчитается 4,4 млн иностранцев, из которых 3,1 млн являются гражданами Сирии.
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