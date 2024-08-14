Более 3 миллионов гостей отдохнули на крымском курорте Сбера за 10 лет
11:10 14.08.2024
Сегодня, 14 августа, крымский курорт Сбера Mriya Resort & SPA в Ялте отмечает 10-летие своей работы. За это время он стал ведущим мировым курортом премиум-класса и флагманом всей индустрии гостеприимства в России. Mriya Resort & SPA отличают превосходная инфраструктура, высокие стандарты обслуживания, передовой подход к оздоровлению и собственное производство, сообщает пресс-служба Сбера.
С 2014 года курорт более чем вчетверо расширил свою территорию. За 10 лет отель и тематические парки посетило более 3 млн гостей. В ежедневной работе Mriya Resort & SPA следует принципам экологической и социальной ответственности, прозрачных управленческих практик (ESG). Партнерами курорта выступают 30 общественных организаций, более 7 тыс. человек получили от Mriya Resort & SPA различную помощь.
На базе курорта действует федеральный учебный центр «Академия гостеприимства» для подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с международными стандартами сервиса. В год академия выпускает 6 тыс. специалистов по более чем 400 программам обучения. Курорт свыше 100 раз признавали лидером индустрии гостеприимства по результатам российских и международных премий, в том числе он удостоен самой престижной в этой сферепремии World Travel Awards.
Динамично развивается медицинское направление: Mriya Resort & SPA последовательно улучшает программы диагностики, восстановления и лечения. Курорт сотрудничает с ведущими медицинскими учреждениями, в частности с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова, проводит научные исследования, разрабатывает инновационные методики и внедряетпередовые практики в сфере оздоровления. Это не только способствует развитию медицинского туризма, но и повышает качество и доступность медицинских услуг для жителей Крыма.
«Десять лет нашей «Мрии» – это десять лет инновационного развития всей отечественной индустрии туризма и гостеприимства, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Создавая и непрерывно совершенствуя наш курорт, мы стремились стать лучшими в своем деле. И сегодня это жемчужина Крыма: здесь прекрасные возможности для отдыха и оздоровления всей семьи, и с каждым годом мы эти возможности расширяем. Ежегодно здесь отдыхают буквально сотни тысяч человек, в том числе наши сотрудники со всех уголков нашей большой страны. И на примере нашего курорта мирового уровня мы убедительно доказали, каким высококлассным может быть отдых в России».
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