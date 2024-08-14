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НОВОСТИ

Число жителей Курска, желающих заключить контракт с ВС РФ, выросло в 3 раза за неделю

13:00 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество жителей Курска, которые приходят на пункт отбора контрактников, за последнюю неделю выросло в три раза. Часть из них будет служить на территории Курской области, сообщил ТАСС начальник пункта отбора подполковник Вячеслав Бобренев.

«За последнюю неделю количество желающих для поступления на военную службу по контракту увеличилось. Если раньше у нас было 4-5 человек в сутки, то сейчас 10-15», — сказал Бобренев.

Он добавил, что после подписания контракта добровольцы сразу оправляются в воинские части.

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