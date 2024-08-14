Власти Нидерландов рассматривают идею размещение осужденных в тюрьмах в других странах - СМИ
18:40 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды рассматривают возможность передачи осужденных в тюрьмы других стран для отбытия наказания. Главной причиной для этого является нехватка персонала, заявила статс-секретарь Министерства юстиции и безопасности Ингрид Кунради, чьи слова приводит газета De Telegraaf.
В последние месяцы в СМИ появилось несколько историй о жертвах преступлений, обнаруживших, что осужденные преступники находятся на свободе. В общей сложности речь идет о порядка 2 тыс. человек, которые должны быть в тюрьме, однако пока не отправлены за решетку из-за острой нехватки персонала.
В интервью De Telegraaf Кунради заявила, что с помощью ряда мер хочет ослабить давление на голландскую пенитенциарную систему и активно ищет тюремные камеры за рубежом.
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