МЧС РФ: Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть жителей приграничных районов Курской области временно переселена на безопасные территории. Об этом сообщили в МЧС России.

«Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 300 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.