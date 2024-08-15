Суджанское направление сейчас зачищается, там сделаны хорошие заслоны — Алаудинов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска начали зачищать суджанское направление в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сделали «заслоны». Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«На том участке, где я сейчас нахожусь — суджанское направление, — тут мы действительно очень хорошо сделали заслоны и начали зачищать населенные пункты», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».