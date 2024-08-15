ПВО РФ уничтожили свыше 30 тысяч украинских беспилотников с начала СВО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили свыше 30 тысяч украинских беспилотников с начала спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 005 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 064 танка и других боевых бронированных машин, 1 400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 247 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 738 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.