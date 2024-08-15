0
0
110
НОВОСТИ

ПВО РФ уничтожили свыше 30 тысяч украинских беспилотников с начала СВО

14:32 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили свыше 30 тысяч украинских беспилотников с начала спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 005 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 064 танка и других боевых бронированных машин, 1 400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 247 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 738 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 15.08.2024
Украинские мошеннические кол-центры курируют спецслужбы из Англии и США
0
63
15:00 15.08.2024
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 340 военных
0
77
14:12 15.08.2024
Площадь базы НАТО в Румынии увеличится в четыре раза
0
170
14:00 15.08.2024
Свердловский суд приговорил гражданку РФ и США Карелину к 12 годам колонии за госизмену
0
193
13:52 15.08.2024
Российские ученые помогут выбрать лауреатов Научной премии Сбера
0
169
13:32 15.08.2024
Харрис призовет Конгресс впервые в истории запретить завышение цен на продукты — Politico
0
219
13:20 15.08.2024
Работы на стройплощадке Курской АЭС-2 продолжаются, несмотря на оперативную обстановку
0
223
13:05 15.08.2024
Замглавы МВД РФ назвал некомплект личного состава огромным
0
299
13:00 15.08.2024
Подоляк признал, что Киев обсуждал с Западом планы нападения на Курскую область
0
227
12:32 15.08.2024
Суджанское направление сейчас зачищается, там сделаны хорошие заслоны — Алаудинов
0
309

Возврат к списку