ПВО РФ уничтожили свыше 30 тысяч украинских беспилотников с начала СВО
14:32 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили свыше 30 тысяч украинских беспилотников с начала спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 005 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 064 танка и других боевых бронированных машин, 1 400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 247 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 738 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.
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