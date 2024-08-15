0
0
4
НОВОСТИ

Украинские мошеннические кол-центры курируют спецслужбы из Англии и США

15:12 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские мошеннические кол-центры находятся под контролем и курируются спецслужбами Англии и США. Об этом сообщил представитель МВД.

«Самое важное, они [кол-центры] полностью контролируются спецслужбами Украины, спецслужбами Англии и Америки. Дистанционные хищения, которые совершаются этими кол-центрами, влияют на нас, дестабилизируют обстановку в стране и вызывают недоверие к правоохранительной системе», — сказал он на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 15.08.2024
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 340 военных
0
77
14:32 15.08.2024
ПВО РФ уничтожили свыше 30 тысяч украинских беспилотников с начала СВО
0
147
14:12 15.08.2024
Площадь базы НАТО в Румынии увеличится в четыре раза
0
170
14:00 15.08.2024
Свердловский суд приговорил гражданку РФ и США Карелину к 12 годам колонии за госизмену
0
193
13:52 15.08.2024
Российские ученые помогут выбрать лауреатов Научной премии Сбера
0
169
13:32 15.08.2024
Харрис призовет Конгресс впервые в истории запретить завышение цен на продукты — Politico
0
219
13:20 15.08.2024
Работы на стройплощадке Курской АЭС-2 продолжаются, несмотря на оперативную обстановку
0
223
13:05 15.08.2024
Замглавы МВД РФ назвал некомплект личного состава огромным
0
299
13:00 15.08.2024
Подоляк признал, что Киев обсуждал с Западом планы нападения на Курскую область
0
227
12:32 15.08.2024
Суджанское направление сейчас зачищается, там сделаны хорошие заслоны — Алаудинов
0
309

Возврат к списку