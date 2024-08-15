Украинские мошеннические кол-центры курируют спецслужбы из Англии и США

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские мошеннические кол-центры находятся под контролем и курируются спецслужбами Англии и США. Об этом сообщил представитель МВД.

«Самое важное, они [кол-центры] полностью контролируются спецслужбами Украины, спецслужбами Англии и Америки. Дистанционные хищения, которые совершаются этими кол-центрами, влияют на нас, дестабилизируют обстановку в стране и вызывают недоверие к правоохранительной системе», — сказал он на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».